Dopo il positivo riscontro dello scorso anno, ritorna a palazzo D’Amico il progetto “Colazione in biblioteca”, promosso dall’assessora Lydia Russo per i bambini di Milazzo.

Il primo appuntamento è stato previsto il 13 dicembre dalle 9,30 alle 12, seguiranno poi le altre giornate fissate il secondo sabato del mese. Come sempre momenti di lettura si alterneranno ad attività ludiche.

Gli uffici dell’assessorato beni culturali hanno predisposto la domanda di partecipazione che i genitori dei minori dovranno compilare e presentare all’ufficio beni culturali del Comune.

«Lo scorso anno l’iniziativa, rivolta alle scuole primarie dei due istituti comprensivi cittadini, è stata apprezzata – afferma l’assessora Russo – e per questo abbiamo deciso di ripeterla. Vogliamo abituare i giovani alla lettura e soprattutto far conoscere agli alunni della scuola primaria la biblioteca proprio perché non sono abituati a frequentarla».

Un modo per far apprezzare il libro, leggendo cose interessanti e non noiose che alla fine portano all’allontanamento dalla lettura. “Colazione in biblioteca” si caratterizzerà per incontri con gli autori e letture mirate. I bambini faranno colazione in biblioteca, poi grazie a lettori volontari ascolteranno le letture ad alta voce.

