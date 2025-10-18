Cresce l’attesa per il super derby di basket. Domenica 19 ottobre, alle 18:30, al PalaMilone si sfideranno la Svincolati Milazzo e il Barcellona Basket. La formazione di casa è ancora a secco di vittorie dopo tre giornate di campionato e proverà a centrare il primo successo stagionale.



Per l’occasione, il “Manicomio Svincolato” (gruppo di tifosi organizzato) ha realizzato e appeso in varie parti della città degli striscioni. Al Tono, al Fortino dei Castriciani, nei pressi di Piazza Caio Duilio e della Marina Garibaldi si legge “Tutta Milazzo al palazzo!” o “Insieme per la città”.



L’appello ai concittadini è per esserci e riempire il “Palazzo” per quella che, in ogni

caso, si preannuncia essere una partita equilibrata, da giocare senza esclusione di colpi.













