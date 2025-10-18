Oggi, sabato 18 ottobre, alle 18, al Parco Corolla di Milazzo verrà presentato il libro “Catene Invisibili – Percezione di sé e prigionia narcisistica”, scritto dalla psicologa milazzese Valentina Sabino ed edito da Lombardo Edizioni.

Una presentazione a cui prenderà parte il direttore del Parco Corolla Santi Grillo e dell’editrice Teresa Lombardo con la collaborazione interna della giunti al punto di Milazzo, che ha lo scopo di far riflettere sulle ferite invisibili della manipolazione emotiva e sull’importanza della consapevolezza.

Il volume affronta il tema della manipolazione psicologica all’interno delle relazioni, con un focus sulla perdita dell’identità e sull’impatto del narcisismo patologico. Un’opera intensa che unisce riflessione personale, approfondimento psicologico e strumenti di consapevolezza.

La copertina del libro è stata realizzata dall’artista milazzese Mariagrazia Toto

