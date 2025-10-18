Si è svolta a Milazzo la X° edizione della “Passeggiata in Vespa Faro Basso” in Sicilia, organizzata dal Moto Club D’Epoca Sicilia di San Pier Niceto.

Numerosi sono stati i partecipanti, appassionati delle due ruote, provenienti da tutta la provincia, che si sono ritrovati in Via Francesco Crispi, di fronte al Palazzo Municipale e successivamente nello spazio antistante il Castello, per l’esposizione dei propri veicoli (Vespe Faro Basso, Api e Sidecar).

Gli organizzatori hanno fatto un ringraziamento speciale al Comune di Milazzo rappresentato dall’assessore Francesco Coppolino per la collaborazione. L’esponente della giunta Midili ha presenziato all’apertura della mostra statica e curato la suggestiva visita del Castello e i borghi storici di Milazzo, attraverso la sapiente guida di Silvio Resta.

La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale in un locale del comprensorio.

