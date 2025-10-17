Massimo Bagli (FOTO OGGI MILAZZO)Sosta a pagamento, il consigliere Bagli propone agevolazioni per minicar e non residenti a Milazzo 17 Ottobre 2025 Cronaca Il consigliere comunale Massimo Bagli ha presentato una mozione per chiedere di allargare la soglia delle persone che possono fruire di agevolazioni nel servizio di sosta a pagamento. In particolare Bagli fa riferimento ai dipendenti non residenti, agli studenti che possiedono minicar che numerosi ogni mattina si riversano anche dal comprensorio sulle strade di Milazzo e ai proprietari di immobili seppure non residenti a Milazzo. «Mi sembra necessario ampliare ad altre categorie gli abbonamenti per la sosta a pagamento anche perché ritengo che questo potrebbe portare solo altre entrate per l’ente» sottolinea Bagli concentrando l’attenzione su tale ampliamento in riferimento a due punti nevralgici della città: Piazza XXV Aprile e via Gasparro che accolgono la sosta di auto. Secondo il consigliere comunale sarebbe necessario prevedere tariffe agevolate per tali nuove categorie da introdurre, con un abbonamento ridotto per gli studenti in possesso di minicar, per i lavoratori non residenti ma che prestano lavoro nel Comune di Milazzo e i possessori di immobili in città anche se residenti altrove. «Credo – ha concluso Bagli – che si tratti di modificare il regolamento alla sosta negli stalli blu come segno di vicinanza a tutta quella parte di popolazione studentesca o lavoratrice che giornalmente arriva e si muove nella nostra città» Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.411 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT