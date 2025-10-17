MESSINA. Taglio del nastro ieri sera a piazza Cairoli per l’inaugurazione della Settima edizione del Messina Street Food Fest, il format firmato ‘Eventivamente’ di Alberto Palella e organizzato in sinergia con il Comune di Messina, il patrocinio di altre istituzioni e il supporto di aziende e produttori. A dare il via alla kermesse, insieme ad Alberto Palella, il sindaco di Messina, Federico Basile, l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, l’assessore comunale ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro, Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina.

Sorpresa non annunciata da parte dell’organizzazione, è stata quella di regalare ai 51 operatori dello Street food una giacca da chef, da indossare, significativa dell’impegno che, ognuno di loro mette per partecipare alla manifestazione.

Inoltre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, in collaborazione con l’assessora alle Politiche sociali, Alessandra Calafiore e con il sostegno operativo dell’Unità di Strada gestita dalla Cooperativa Sociale Medihospes, il Messina Street Food questa sera aderisce alla Notte dei Senza Dimora 2025, con gli operatori dell’Unità di Strada che raggiungeranno le persone senza dimora nei luoghi in cui abitualmente si trovano, o nelle strutture di accoglienza, offrendo loro la possibilità di assaggiare le specialità gastronomiche di quest’edizione della manifestazione.

Per il founder dell’evento, Alberto Palella l’emozione è tanta: “È sempre come la prima volta: emozione, entusiasmo, preoccupazione che tutto proceda bene, sia in fase organizzativa che durante queste giornate. Abbiamo voluto fare una sorpresa agli operatori, donando la giacca da chef e un piatto ricordo in ceramica. Loro ci mettono sempre l’anima, fanno tanta strada per essere qui con noi, studiano le ricette da proporre; quindi, meritavano un riconoscimento”. Parleremo, inoltre, nell’area show cooking, di valorizzazione, di prodotti, eccellenze ed è anche un momento dove istituzioni, studiosi, giornalisti di settore e aziende si incontrano. Peculiarità e ricadute di un evento così complesso creano anche un indotto turistico importante”.

«La settima edizione del Messina Street Food Fest – spiega il sindaco Federico Basile – non è solo un fattore cronologica, ma è significativa dello sviluppo di un progetto che oggi riempie, come ogni anno, la nostra piazza principale. La riempie di musica, di sogni, di colori, di enogastronomia, di cultura, tutti aspetti che si affacciano alla nuova vita che piazza Cairoli e il viale San Martino stanno trovando, con i lavori che stiamo realizzando. La città è in divenire, c’è un grande movimento; l’evento si conferma un punto di riferimento, facendoci capire come un segmento socioeconomico quale l’enogastronomia passi dalla nostra città».

Per l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, “è un’iniziativa importante di promozione del territorio: non è un evento né messinese, né dalla provincia di Messina, chiaramente valorizza la nostra città, ma viene organizzato per coinvolgere tutto il territorio siciliano, e non solo. Parliamo di cibo, di prodotti sani, autentici e se pensiamo che oggi il viaggiatore sceglie la destinazione a seconda dell’autenticità che ci trova, da noi in Sicilia trova l’autenticità nella cucina, nel paesaggio. Il cibo, quindi, è un punto di forza e l’enogastronomia siciliana una grande eccellenza”.

Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina: «Non solo la Camera di Commercio sostiene il MSFF, come ogni anno Unioncamere Sicilia ritiene che questa sia una manifestazione di interesse regionale e quindi c’è anche il sostegno del sistema camerale siciliano nella sua interezza. Questi quattro giorni sono un momento di confronto tra i consumatori e i produttori di eccellenze e non solo, è il momento in cui i professionisti dell’enogastronomia, della ristorazione, del bere si incontrano, si scambiano esperienze e informazioni sui prodotti, sulle nuove tendenze e quindi l’enogastronomia cresce anche in termini di conoscenza e upgrade».

Per la parte show cooking ieri si sono esibiti nella tendostruttura di piazza Cairoli: nel primo appuntamento gli chef Enrico Lombardo (Gran Mirci) con il vincitore di Messintavola, Paolo Locurto e i gelatieri Gaetano e Virginia Vincenzi (Gelateria Barbarossa Villapiana Lido CS). Nel successivo, lo chef Antonio Arnaud Ristorante Essenza Messina e il gelatiere Vincenzo Pennestri della gelateria Sottozero Pennestrì (RC).

Il Messina Street Food Fest proseguirà fino a domenica. Stasera previsti altri due show cooking, l’intrattenimento con gli spettacoli deI Joculares, la sfilata dei trampolieri, musica live e dj set.

IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 17 OTTOBRE. Area show cooking – ore 19, ospite lo chef Enzo Cannatà, presidente Accademia dello Stoccafisso di Calabria e il maestro gelatiere Giacomo Barone. Proporranno Stroncatura con stoccafisso alla cittanovese e cipolla croccante Igp di Tropea. A seguire la Cudduredda, gelato al biscotto tipico delle feste natalizia calatine. Alle 21.15 ai fornelli ci sarà lo chef Luca Miuccio (ambasciatore del gusto, chef Grand Hotel San Pietro Taormina) e maestro gelatiere Serena Urzi, della gelateria Ernesto di Catania. Miuccio preparerà, Pesce rosso, umami di pomodoro, ricciola affumicata con pomodoro fermentato azotato; Urzì un Cremino siciliano (sorbetto alla mandorla di Avola con gelée di carrubba, mandorle salate e zeste di limone dell’Etna).

Intrattenimento e spettacoli – ore 11.30 Dj Set “Cotti e Suonati” a cura Alfredo Reni

Dalle 18.15 alle 20.30 Sfilata dei trampolieri

ore 19.00 Spettacolo CircumNaviGusto della Compagnia Joculares

ore 20.00 Dj Set con Piero Mazzù

ore 21.30 Live band – 4S Dance

ore 23:30 Dj Set con Piero Mazzù

Orari di apertura del Village del gusto di piazza Cairoli: Oggi dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, domani, sabato 18 ottobre, dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, domenica 19 orario continuato dalle 11.00 all’1.00.

L’evento è patrocinato da: Città Metropolitana di Messina, Comune di Messina, Università degli studi di Messina, Unioncamere Sicilia, Camera di commercio di Messina, Confesercenti Messina, IIS Antonello, Cral città metropolitana di Messina, Amam, Atm, Messina Servizi Bene Comune, Aic Sicilia.

