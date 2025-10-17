L’artista milazzese Nino Scaffidi parteciperà il 2 novembre alla maratona di New York. Lo ha comunicato oggi al sindaco Pippo Midili e all’assessore allo Sport, Antonio Nicosia che l’hanno ricevuto a palazzo dell’Aquila per augurargli un caloroso in bocca al lupo e donargli un gagliardetto della città di Milazzo, simbolo che porterà con sé in America.

È grande soddisfazione condividere la partecipazione della nostra Città ad una delle 7 maratone più importanti al mondo, quella di New York – ha detto l’assessore Nicosia -.

Antonino Scaffidi e simbolicamente Milazzo, saranno insieme con migliaia di atleti provenienti da ogni parte del mondo.

«Sono orgoglioso di vedere come lo sport locale stia contribuendo a dare un’immagine positiva della nostra città – ha aggiunto il sindaco Pippo Midili sottolineando i risultati ottenuti nelle varie discipline dalle società mamertine»

