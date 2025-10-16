Raccolta rifiuti, domani sciopero del personale. Il Comune di Milazzo invita a non buttare la plastica 16 Ottobre 2025 Brevi Domani, venerdì 17 ottobre, è previsto lo sciopero generale nazionale del comparto igiene ambientale. A causa dello sciopero, potrebbero verificarsi disservizi e la mancata raccolta dei rifiuti. Per tale ragione l’amministrazione invita i cittadini a NON esporre giovedì sera -16 ottobre – la frazione PLASTICA prevista nel calendario settimanale per evitare che rimanga in strada e crei problemi igienici o di decoro urbano. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.361 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT