Milazzo, rimodulate le commissioni consiliari. I presidenti eletti sono Cocuzza, Rizzo e Amato

Rinnovo delle Commissioni consiliari, nessuna sorpresa nell’elezione dei presidenti, resasi necessaria a seguito delle dimissioni della consigliera Maria Magliarditi che guidava la terza commissione e della rimodulazione degli stesso organismi permanenti di studio e di consultazione.

Confermati alla guida della prima e della seconda commissione, Valentina Cocuzza e Franco Rizzo, mentre la scelta del presidente della terza è caduta sul consigliere Antonio Amato.Un adempimento importante che consente alle tre commissioni di rimettersi al lavoro dopo un periodo di stand by proprio per la necessità di operare la rimodulazione visto che ci sono ancora diversi regolamenti da approvare e altri argomenti di rilievo che poi dovranno passare al vaglio del Consiglio comunale.

Questa invece la distribuzione dei consiglieri in ciascuna commissione dopo la rimodulazione.

Prima Commissione (Affari generali ed istituzionali e promozione economica: Valentina Cocuzza, Giuseppe Doddo ,Antonino Italiano, Lorenzo Italiano, Rosario Piraino, Massimo Bagli, Santi Saraò, Alessia Pellegrino.

Seconda Commissione (Gestione del territorio): Fabiana Bambaci, Giuseppe Crisafulli, Danilo Ficarra, Alessandro Oliva (delegato Saraò Santi), Franco Rizzo, Santina Sgrò, Alisia Sottile, Maria Sottile.

Terza Commissione (Salvaguardia sociale e promozione umana): Antonio Amato, Alessio Andaloro, Antonio Foti, Maria Magliarditi, Damiano Maisano, Lydia Russo, Mario Sindoni e Giuseppe Stagno.

In serata la neo presidente Valentina Cocuzza ha diffuso una nota per ringraziare i colleghi consiglieri per la fiducia: Ritengo doveroso ringraziare tutti voi per il costante e prezioso apporto che avete dato in questi anni a questa Commissione di cui mi onoro di far parte. Il vostro contributo è stato fondamentale e sono sicura che potrete esprimere sempre meglio idee e visioni”.

