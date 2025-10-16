Il Movimento Politico “Partiamo da Qui” di Milazzo sarà presente alle prossime elezioni amministrative. In vista delle prossime elezioni amministrative, il responsabile del Circolo di Milazzo, Adriano Falletta, ha confermato la partecipazione con una presenza diretta attraverso i loro candidati.

«Abbiamo scelto di essere protagonisti di questo importante appuntamento elettorale, portando avanti le idee, i valori e le proposte che ci contraddistinguono e che, in questi anni, abbiamo condiviso con la comunità milazzese. In questo percorso riconosciamo il lavoro svolto dall’attuale amministrazione comunale, con la quale abbiamo spesso condiviso visione e obiettivi nell’interesse della città. La decisione di proseguire su questa linea di collaborazione rappresenta un passo naturale, nel segno della continuità e del dialogo costruttivo».

«È stato inoltre raggiunto un accordo programmatico con il partito Noi Moderati – continua – con il quale abbiamo avviato un confronto su temi centrali per lo sviluppo di Milazzo. Siamo convinti che, laddove esistano condizioni favorevoli e una visione comune, si possa lavorare per costruire un fronte condiviso — anche attraverso una lista unitaria — capace di rappresentare una sintesi efficace delle migliori energie e competenze del nostro territorio. Continueremo a impegnarci con responsabilità e trasparenza, mettendo sempre Milazzo al centro della nostra azione».

