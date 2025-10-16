Lipari, ritrovato il cadavere di un uomo. Operazione congiunta Vigili del Fuoco e Carabinieri

È stato ritrovato, nelle scorse ore, in una zona costiera dell’isola di Lipari, il corpo senza vita di un uomo (si presume che potrebbe essere il corpo del ragazzo scomparso da qualche giorno).

La localizzazione del cadavere è avvenuta grazie all’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lipari, appartenenti al Comando di Messina, impegnati nelle operazioni di ricerca da diversi giorni. L’attività è stata coordinata dall’Arma dei Carabinieri. I militari sono intervenuti per il recupero del corpo.

Le operazioni si sono svolte con la massima tempestività e professionalità, in un contesto ambientale complesso e impervio.

