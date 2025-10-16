Anche quest’anno l’iniziativa “Zaino Sospeso” ha dimostrato quanto la solidarietà possa trasformarsi in un gesto concreto di vicinanza e comunità. Grazie alla generosità di tanti cittadini e alla collaborazione dei punti di raccolta aderenti, è stato donato materiale scolastico a numerosi bambini e ragazzi le cui famiglie si trovano in difficoltà economiche.

Si tratta di un’iziativa portata avanti dal Lions Club Milazzo (presidente da Daniela Duca), dal Club Satellite Venetico Nauloco Valle del Mela (Giuseppe Manganaro) e Leo Club Milazzo (Francesco Smedile).

«Un sincero ringraziamento – scrivono in un comunicati stampa – va a tutte le cartolerie che hanno reso possibile la raccolta, mettendo a disposizione spazi, tempo e sensibilità per un progetto che ha un grande valore umano oltre che sociale. Lo “Zaino Sospeso” è molto più di una semplice donazione: è un gesto che sostiene il diritto allo studio, che restituisce dignità e fiducia a chi affronta un anno scolastico con risorse limitate e che insegna ai più piccoli il valore della condivisione e dell’empatia».

«A tutti coloro che hanno partecipato – donatori, volontari e soci – va il nostro più sentito ringraziamento, così come un sincero grazie proviene dall’Istituto Terzo Comprensivo, scuola Carrubaro, dalla parrocchia Santa Maria delle Grazie in Milazzo, dalla parrocchia dei Santi Giuseppe e Martino in Spadafora e dalla chiesa Santa Maria Addolorata in Milazzo. Grazie, parola semplice ma profonda che testimonia quanto un gesto di solidarietà possa fare la differenza».

