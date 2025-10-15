La Regione pare sia intenzionata a dare una interpretazione estensiva al provvedimento del Cga che ha annullato il decreto dell’assessore al territorio ed ambiente Giusy Savarino con il quale veniva snellito l’iter di approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM), prevedendo che anche i Comuni che lo hanno già approvato, (Milazzo unico comune in Sicilia), debbano riaprire la procedura nella parte che prevede il secondo passaggio in Consiglio comunale.

E’ quanto emerso nella riunione svoltasi questo pomeriggio a Palermo presso l’assessorato al territorio ed Ambiente al quale ha partecipato il dirigente dell’ufficio tecnico Fabio Marino. Il direttore del dipartimento ha evidenziato che a seguito della notifica della pronuncia del Cga sarà notificato a tutti i Comuni che hanno in itinere la definizione del piano delle aree demaniali e a quelli che hanno concluso il procedimento, una nota nella quale sarà comunicata la necessità di provvedere all’approvazione finale in aula consiliare per consentire alle forze politiche di pronunciarsi.

“Ovviamente siamo pronti a sottoporre l’argomento al Consiglio comunale – afferma l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica di palazzo dell’Aquila, Santi Romagnolo – visto che i consiglieri hanno già esitato favorevolmente la pianificazione e dovranno eventualmente pronunciarsi solo sulle osservazioni. Non è vero, come asserito da qualcuno, come sempre in modo strumentale, che occorre ripartire da zero e soprattutto che la giunta aveva operato una forzatura nell’approvare il Pudm, visto che ci siamo limitati a seguire dettagliatamente la procedura delineata dal decreto assessoriale n.1/2025 e successiva circolare n. 3/2025”.

