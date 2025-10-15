Al Pala Milone di Milazzo andrà in scena domenica 19 Ottobre, alle 18:30, il derby tra Svincolati Milazzo e Barcellona Basket.

La formazione milazzese ancora a secco di vittorie dopo tre giornate di campionato proverà a centrare il primo successo stagionale. Infortuni ed episodi hanno condizionato questo avvio, ma la squadra ha voglia di invertire la rotta.

Il presidente Riccardo Giambò lancia un’appello agli sportivi milazzesi – Spero vedere tanta gente sugli spalti, i ragazzi meritano il sostegno della città intera. Sarà un match sentito sia in campo che dalle rispettive tifoserie, una sfida del genere necessita il pubblico delle grandi occasioni. Sono sicuro che Milazzo risponderà presente e che il tutto si svolgerà all’insegna della massima sportività, lo spettacolo e la pallacanestro saranno i veri vincitori.

