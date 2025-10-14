Un meritorio lavoro di pulitura eseguito da Gina Previtera e Nino Pracanica, noti a Milazzo per la loro attività all’interno del Castello finalizzata a valorizzare le antiche tradizione della città e della Sicilia ha permesso il recupero del dipinto donato nel 2022 dal pittore Lorenzo Chinnici, artista milazzese d’adozione noto a livello internazionale, al Comune di Milazzo.

Il quadro raffigurante la Ngonia del Tono, uno degli angoli più belli della città, opera realizzata con tecnica Tempera su tela, era stata danneggiata nell’incendio che aveva interessato il palazzo municipale nel settembre dello stesso anno.

L’accurato intervento di pulitura ha richiesto parecchi mesi, ma oggi il quadro, arricchito da una pregiata cornice, è stato ricollocato nella stanza del sindaco, nel corso di una semplice cerimonia alla quale oltre ai coniugi Pracanica e al sindaco Pippo Midili, è intervenuto anche Franco Russo che si è attivato per avere il supporto dei due artigiani milazzesi, legati da un rapporto di amicizia con l’esperto del sindaco, che hanno eseguito gratuitamente il lavoro anche quale atto d’amore nei confronti della città.

