Realizza il sogno di navigare. Il 4 novembre comincia alla Scuola Guida Arcobaleno il nuovo corso per il conseguimento della patente nautica entro 12 miglia a motore. Lezioni anche online per seguirle comodamente da casa.

Alla Scuola Nautica Arcobaleno la qualità della formazione è una priorità. Gli istruttori sono professionisti altamente qualificati, con anni di esperienza nel settore. All’utente viene offerto un approccio personalizzato, garantendo attenzione e supporto necessari per affrontare con successo gli esami e diventare comandanti sicuri e responsabili.

Per rendere l’apprendimento ancora più efficace e accessibile, è stata sviluppata una piattaforma online che consente agli studenti di esercitarsi in modo autonomo attraverso simulazioni, quiz e materiali didattici interattivi. A corsi teorici online, inoltre, si affiancano lezioni in presenza che garantiscono una preparazione approfondita non soltanto per affrontare gli esami, ma anche per affrontare in sicurezza il mare. Il carteggio nautico verrà studiato in presenza con il supporto di istruttori qualificati.

Da cinquant’anni, l’autoscuola Arcobaleno è un punto di riferimento per la formazione alla guida a Barcellona Pozzo di Gotto. Situata in Via San Vito, la scuola attualmente gestita dai fratelli Giunta ha accompagnato generazioni di studenti nel loro percorso verso l’autonomia e la sicurezza alla guida. Adesso è arrivato il momento di una nuova sfida con l’ampliamento dell’offerta formativa che include anche corsi per la patente nautica.

Non perdere questa opportunità di solcare le acque. Iscriviti oggi e inizia a solcare i mari già domani!



Per info 090.9797261 (anche su WhatsApp)

