Tutto pronto per l’edizione 2025 del Premio “Cittadino Semplice”, promosso dall’associazione “Città Invisibili”, presieduta da Maria Rotuletti con il patrocinio del Comune di Milazzo. Quest’anno il riconoscimento andrà alla memoria di Norberto Bobbio, filosofo, giurista, politologo e storico italiano, senatore a vita dal 1984 alla morte avvenuta nel 2004.

La cerimonia di consegna del Premio è in programma sabato 18 ottobre alle 18, a Palazzo D’Amico. A ritirare il riconoscimento il figlio Andrea Bobbio. Seguirà un dibattito al quale parteciperanno Amico Dolci, Tommaso Greco, Daniela Novarese e Peppino Ortoleva, che, con Bobbio, hanno avuto rapporti di amicizia.

A moderare la cerimonia, Alessio Pracanica

Il segretario Santo Laganà ha evidenziato come Bobbio sia stato un intellettuale del 20esimo secolo e che la premiazione coinciderà con il 116esimo dalla nascita.

In linea con le espresse finalità, obiettivi e qualità richieste dal premio, è stato ricordato che negli anni, dal 2021 al 2024, hanno ricevuto il premio dall’Associazione “Città Invisibili”, nell’ordine: Danilo Dolci, Gino Strada, Don Luigi Ciotti e simbolicamente le vittime di mafia, premio che ha ritirato Luisa Impastato, nipote di Peppino Impastato.

Quest’anno il premio avrà un’appendice il giorno successivo, con la presentazione del libro “Critica della ragione bellica” di Tommaso Greco, che dialogherà proprio con Alessio Pracanica.

La valenza della manifestazione è stata sottolineata anche dagli assessori Lydia Russo e Francesco Coppolino presenti alla conferenza stampa di presentazione dell’evento.

