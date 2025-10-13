Si è messa in moto la macchina organizzativa del Milazzo Film FestivalAttorstudio in programma dal 25/28 marzo al Teatro Trifiletti. La dodicesima edizione, per il terzo anno consecutivo, avrà come direttori artistici Caterina Taricano e Mario Sesti.

Già pubblicato il bando per i cortometraggi e lungometraggi. Possono partecipare al Concorso dei corti i film e i video, provenienti da tutto il mondo, realizzati dopo il 1° gennaio 2024. Il tema del è libero. Sono ammessi tutti i generi: fiction, documentario, animazione, sperimentazione e videoclip con una durata massima di 15 minuti.

Per partecipare al concorso, ogni autore dovrà utilizzare la piattaforma online FilmFreeway (https://filmfreeway.com/milazzofilmfestival).

Secondo anno per il concorso internazionale di lungometraggi Premio Attilio Liga

Possono partecipare al Concorso i film documentari, provenienti da tutto il mondo. Il tema del per l’edizione 2026 è lo sport, in tutte le sue declinazioni. Le opere devono avere una durata minima di 50 minuti e massima di 100 minuti

La data ultima per l’iscrizione è 31 dicembre 2025.

«Stiamo lavorando con l’entusiasmo che merita un evento come il nostro che mira a crescere sempre più – precisa Marco Vitale, presidente dell’Associazione L’Altra Milazzo organizzatrice del Milazzo Film Festival – Attorstudio – Anche per la prossima edizione la direzione artistica sarà affidata a Caterina Taricano e Mario Sesti con i quali abbiamo approntato un programma che speriamo possa essere di massimo interesse per i milazzesi e non solo. Riproporremo il festival nel mese di marzo, nell’ottica della destagionalizzazione degli eventi e, ci auguriamo, numerose presenze turistiche per la nostra città».

