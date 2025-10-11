Ieri 10 ottobre il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, onorevole Edoardo Rixi, ha visitato il Comando della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo.

Ad accoglierlo, il Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo, Capitano di Fregata Alessandro Sarro, e il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Raffaele Macauda, alla presenza di tutto il personale militare e civile dipendente.

Durante l’incontro, il Vice Ministro ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno, la professionalità e il senso del dovere che quotidianamente contraddistinguono l’attività degli uomini e delle donne del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, impegnati nella salvaguardia della vita umana in mare, nella tutela dell’ambiente marino e costiero e nella sicurezza della navigazione.

Nel corso della visita, Rixi ha avuto inoltre l’opportunità di salire a bordo di un’unità navale della Guardia Costiera, una motovedetta SAR (Search and Rescue) destinata al soccorso marittimo, ricevendo approfondite informazioni sulle attività operative e sulle capacità tecniche del mezzo. Il Vice Ministro ha manifestato particolare interesse per la complessità e l’estensione del Compartimento Marittimo di Milazzo, che si estende lungo quasi 200 chilometri di costa e comprende anche l’intero arcipelago delle Isole Eolie, sottolineando l’importanza strategica di questo territorio per la sicurezza marittima e per lo sviluppo dei traffici portuali e turistici della Regione Siciliana.

