«Domenica 26 ottobre, alle 19, in piazza Caio Duilio presenteremo il progetto di Sud chiama Nord ai milazzesi».

Lo scrive Cateno De Luca in un post  pubblicato sulla sua pagina Facebook.
«Abbiamo concluso la pianificazione strategica per il progetto “Una Marcia in più per Milazzo” – precisa – Complimenti al cuoco milazzese ca’ scoccia per il Pescestocco alla trappitara».

