Amministrative Milazzo, scende in campo Cateno De Luca. Appuntamento in piazza Duilio il 26 ottobre 11 Ottobre 2025 Cronaca, Senza categoria «Domenica 26 ottobre, alle 19, in piazza Caio Duilio presenteremo il progetto di Sud chiama Nord ai milazzesi». Lo scrive Cateno De Luca in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.«Abbiamo concluso la pianificazione strategica per il progetto "Una Marcia in più per Milazzo" – precisa – Complimenti al cuoco milazzese ca' scoccia per il Pescestocco alla trappitara».