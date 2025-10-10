La coalizione SI “Siamo Insieme” ha organizzato per domani, sabato 11 ottobre alle 17.30, nell’Atrio del Carmine l’incontro pubblico “Quale Sanità”. Si discuterà della questione sanitaria, in ordine alla riorganizzazione della rete ospedaliera.

«La Sanità Pubblica – scrive la colazione in un comunicato stampa – autentica espressione di un diritto costituzionale che oggi è negato, può e deve tornare viva e concreta ogni giorno, attraverso un sistema che si prenda cura delle persone. Un servizio attento alla prevenzione, presente nelle scuole per accompagnare la crescita di bambini e adolescenti, vicino agli anziani, ai fragili, ai più vulnerabili. Deve tornare ad essere il volto umano del Sistema Socio-Sanitario italiano, com’era prima che scelte politiche lo smantellassero pezzo dopo pezzo, fino a metterne in discussione l’essenza stessa. I cittadini hanno il diritto costituzionale ad un fondamentale presidio di giustizia e uguaglianza sociale».

L’incontro sarà un’occasione di confronto aperto, con i contributi dell’onorevole Antonio De Luca, Componente Commissione VI (Salute, Servizi Sociali e Sanitari), capogruppo deputazione ARS M5S, onorevole Calogero Leanza, vicepresidente Commissione VI (Salute, Servizi Sociali e Sanitari), PD, Renato Costa, responsabile Sanità CGIL Sicilia, Piero Patti, segretario provinciale Cgil, Franco Andaloro, segretario partito della Rifondazione Comunista, Milazzo

Ad aprire i lavori saranno i medici Giuseppe Falliti e Giovanni Utano.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, perché la salute non è un privilegio, ma un diritto che va difeso insieme.

