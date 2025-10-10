MESSINA. La giornata di oggi, venerdì 10 ottobre, ha rappresentato uno dei momenti centrali della Settimana della Sicurezza, con la realizzazione di una grande esercitazione di protezione civile che ha simulato un evento sismico di magnitudo 6,3 della scala Richter (IX grado MCS). Fulcro operativo dell’esercitazione è stata l’Area di Ammassamento del Campo di Atletica “Santamaria – ex GIL”, punto strategico per l’organizzazione dei soccorsi in caso di eventi calamitosi di grande portata: dalle ore 09.30 alle 13.00 sarà infatti aperta al pubblico con visite guidate e dimostrazioni operative rivolte a scuole, università, associazioni e cittadini.

L’attività è stata dedicata alla mobilitazione della Colonna Mobile del Comune di Messina, all’allestimento dell’Area di Ammassamento dei soccorritori e dei mezzi e alle operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse. L’iniziativa, di natura formativa e addestrativa, rientra nelle direttive del Piano Comunale di Protezione Civile ed è finalizzata a verificare la capacità di risposta operativa del sistema locale in caso di emergenza sismica, testando l’efficienza delle procedure, delle attrezzature e la cooperazione tra le diverse strutture coinvolte.

All’ex Gil sono state montate tende, cucine da campo, postazioni sanitarie, e saranno esposte le attrezzature e i mezzi della Colonna Mobile della Città di Messina e degli altri enti di protezione civile. Saranno stati impiegati mezzi e dotazioni del Servizio comunale di Protezione Civile e delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro regionale, tra cui tende, torri faro, gruppi elettrogeni e gazebi modulari.

Hanno partecipato volontari delle principali associazioni cittadine, tra cui: Associazione Nazionale Carabinieri Messina, A.C.C.I.R., Associazione Radioamatori Peloritani, Corpo Forestale Volontario Messina, Croce Rossa Messina, Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, Mari e Monti 2004, Misericordia Messina, Nova Militia Christi, Nucleo Diocesano di Protezione Civile e Soccorriamoli.

L’area ha costituito, inoltre, un’importante occasione di divulgazione e formazione: dalle 09.30 alle 13 c’è stato spazio alle visite guidate e dimostrative delle attrezzature montate nel Campo di Ammassamento del Campo di Atletica “Santamaria” per la gestione di situazioni di macro-emergenza da parte di DRPC, Vigili del Fuoco, Esercito – Brigata “Aosta”, Corpo Forestale, Polizia Municipale, MISE, Forze dell’Ordine, Croce Rossa Italiana e Associazioni di Volontariato.

Anche quest’anno il gruppo di Geofisica dell’Università di Messina ha partecipato attivamente alla Settimana della Sicurezza. La professoressa Debora Presti, Docente Geofisica presso Università di Messina e coordinatrice del corso di laurea magistrale, portando avanti l’impegno verso la divulgazione scientifica, è intervenuta lunedì sul tema del rischio maremoti durante il momento formativo alla Base Marina Militare. Ha avuto, invece, un taglio Innovativo il coinvolgimento degli studenti del Corso di Laurea Magistrale internazionale in Geophysical Sciences for Seismic Risk volto a valorizzare le competenze acquisite durante il percorso di studi. Nello specifico, gruppi di studenti italiani e stranieri seguiranno lo svolgersi di varie fasi dell’esercitazione e ne analizzeranno diversi aspetti con il duplice obiettivo di identificare gli ambiti in cui le più recenti conoscenze in campo geofisico potrebbero contribuire alla mitigazione del rischio e di predisporre possibili protocolli da applicare nei loro paesi di origine partendo dalla consolidata esperienza messinese.

In contemporanea sono proseguite anche le attività scolastiche e sanitarie, dalle 10 alle 12, scuole e strutture sanitarie sono state coinvolte in prove di evacuazione e simulazioni.

L’esercitazione “Messina Risk SIS.MA. 2025” rappresenta un importante momento di formazione, verifica e collaborazione tra le strutture comunali e il volontariato, volto a potenziare la capacità di risposta del territorio e a promuovere una maggiore cultura della prevenzione e della sicurezza tra i cittadini messinesi.

