Il sindaco Pippo Midili ha ricevuto questa mattina al teatro Trifiletti il riconoscimento internazionale all’impegno sociale nell’ambito del Memorial “Rosario Livatino – Antonio Saetta – Gaetano Costa”, promosso dall’International Police Association – Comitato Locale Messina, con il patrocinio del Comune di Milazzo. Il prestigioso attestato di “Ambasciatore di Pace e Legalità – Città di Milazzo 2025” viene conferito a personalità che si distinguono per valori civili e testimonianze autentiche di giustizia.

Lo stesso riconoscimento è andato all’assessore Francesco Coppolino per il ruolo istituzionale portato avanti fino ad oggi con alto senso del dovere.

Tra i premiati il comandante della Capitaneria di porto, Alessandro Sarro.

E la preside dell’istituto tecnico “Da Vinci”, Stefania Scolaro.

Alla cerimonia, condotta da Silvia Castelli, hanno partecipato diverse autorità civili e militari e gli studenti di alcune scuole cittadine.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin