Memorial "Livatino-Saetta-Costa", riconoscimento al sindaco Pippo Midili. I nomi degli altri premiati 10 Ottobre 2025 Cronaca Il sindaco Pippo Midili ha ricevuto questa mattina al teatro Trifiletti il riconoscimento internazionale all'impegno sociale nell'ambito del Memorial "Rosario Livatino – Antonio Saetta – Gaetano Costa", promosso dall'International Police Association – Comitato Locale Messina, con il patrocinio del Comune di Milazzo. Il prestigioso attestato di "Ambasciatore di Pace e Legalità – Città di Milazzo 2025" viene conferito a personalità che si distinguono per valori civili e testimonianze autentiche di giustizia. Lo stesso riconoscimento è andato all'assessore Francesco Coppolino per il ruolo istituzionale portato avanti fino ad oggi con alto senso del dovere. Tra i premiati il comandante della Capitaneria di porto, Alessandro Sarro. E la preside dell'istituto tecnico "Da Vinci", Stefania Scolaro. Alla cerimonia, condotta da Silvia Castelli, hanno partecipato diverse autorità civili e militari e gli studenti di alcune scuole cittadine.