Gli studenti del Liceo Artistico di via Gramsci hanno incontrato Giuseppe La Venia, inviato della Rai, per discutere del “Giornalismo oggi: tra responsabilità e velocità”.

La Venia, accolto dalla dirigente Delfina Guidaldi, ha raccontato il suo percorso professionale, sottolineando l’importanza della dignità del giornalista, dell’ascolto delle storie, del cammino e della documentazione diretta.

E rispondendo alle numerose domande che gli alunni delle classi quinte gli hanno rivolto anche sul metodo di lavoro, sul suo sistema di valori, sulle fake news, sui teatri di guerra contemporanei.

Al termine dell’incontro, sono stati consegnati al giornalista gadget e un manufatto artistico in ceramica, segno di gratitudine per un evento di spessore e di alto valore formativo.

Anche La Venia ha espresso stima per il Guttuso, evidenziandone la creatività, la libertà e l’ancoraggio con il mondo contemporaneo, visibilmente presenti nell’offerta didattica della scuola, in cui desidera ritornare per altre collaborazioni.

