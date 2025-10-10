All’istituto Comprensivo Secondo di Milazzo i confini territoriali sono diventati ponti. Gli alunni di terza della Rizzo e della Garibaldi hanno incontrato padre Carmelo della parrocchia dell’Addolorata, padre Georges dell’ordine degli Agostiniani del Congo, insieme al presidente Uciim Loredana Stagno, Antonietta Micali dell’accademia dell’Accademia Tiberina e della cattedra delle donne, Carmen Falletta e Paolo Calderone presidente e vice presidente dell’organizzazione Matumaini Speranza Onlus .

Gli studenti hanno scoperto una storia che parla di speranza che li vedrà nel corso dell’intero anno scolastico attori principali.

A Kinshasa, grazie alla generosità di tante persone e associazioni, esiste una scuola di eccellenza dove 2400 bambini e ragazzi studiano gratuitamente, divisi in due turni. C’è persino un comitato genitori che si prende cura della gestione, perché lì, più di ovunque, le famiglie credono nell’istruzione come unica vera porta verso la libertà e il futuro.

Gli studenti conosceranno questa scuola ed i ragazzi che la frequentano, si collegheranno con loro durante appuntamenti virtuali calendarizzati e attueranno un percorso multidisciplinare alla scoperta della Repubblica Democratica del Congo.

Non per pietà, ma per dialogo alla pari, per scambiarsi idee, per scoprirsi simili, per costruire insieme quella che dovrebbe essere la normalità: una famiglia umana.

Come istituto, il comprensivo secondo farà la sua parte attivamente, coi concerti di Natale, la mostra d’arte degli oggetti in ceramica creati dai ragazzi ed i ricavati del libro “Fiabe per crescere” che la scrittrice Antonietta Micali devolverà.

L’associazione Matumaini, inoltre, metterà a disposizione delle borse di studio per i ragazzi più meritevoli di Kinshasa. Non sarà beneficenza ma condivisione del mondo che tutti vorrebbero.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin