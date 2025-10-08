Oltre cinquanta donne hanno già aderito al corso gratuito di “Difesa Donna” promosso al palazzetto dello sport di via Valverde dal maestro Antonio La Macchia, in sinergia con l’assessorato allo Sport, guidato da Antonio Nicosia.

Quest’anno il corso sarà dedicato alla memoria del maestro Pippo Grasso, recentemente scomparso.

E’ ancora possibile iscriversi, contattando il Maestro La Macchia al 347.7935874 oppure recandosi agli uffici dell’assessorato allo sport, ubicati nell’ex plesso Diana, di fronte al palazzo municipale oppure contattare.

Il corso sarà articolato in tre moduli da 10 lezioni ciascuno (base 1, base 2 e base 3) che si svolgeranno settimanalmente al Palasport e racchiudono le tecniche più efficaci di difesa personale e le nozioni (anche teoriche) per riconoscere quando si ha davanti un potenziale aggressore; dona inoltre una bella dose di autostima e sicurezza.

L’inizio è previsto nelle prossime settimane e le lezioni saranno dieci. Le partecipanti impareranno tecniche di difesa fisica con distanza breve, media e lunga e quindi a uscire da prese di vario tipo: ai polsi, alla gola, eccetera. Tutte le tecniche apprese verranno messe in pratica durante delle simulazioni di aggressione sotto effetto adrenalinico, con vari livelli di difficoltà.

“Un corso insomma – spiega La Macchia – per tutte le donne che vogliono acquisire delle informazioni corrette per la loro protezione personale.

