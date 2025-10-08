Svincolati Milazzo – Dinamo Brindisi 71-72. Parziali 19-22 38-39 51-55 66-66. La Svincolati Milazzo non trova la prima vittoria stagionale ed è battuta dalla Dinamo Brindisi dopo un tempo supplementare.

I ragazzi di coach Priulla partono bene, Costa per primo e le realizzazioni di Rimsa portano Milazzo sul +7. Timeout ospite ma al rientro i bianco-blù spingono ancora, Malual ed ancora Rimsa per il +11.i pugliesi si accendono e trascinati da Jovanovic e Di Ianni dapprima riducono il gap e successivamente, a 3’10 dalla prima sirena operano il sorpasso, +3. Lalic in evidenza per la nuova parità ma una bomba di Di Ianni chiude il primo quarto a favore degli ospiti, 19-22.

In avvio della seconda frazione Brindisi tocca il +4, Bolletta e Lalic vanno a segno ed è 24-24 dopo tre minuti. Ospiti mai domi, la Svincolati spreca molti possessi ed a 4’03 dal riposo lungo la Dinamo va sul +6. Reazione mamertina, Lalic e Rimsa si scuotono ed è sorpasso, MIlazzo torna avanti +1 ma saranno poi i brindisini a chiudere il quarto sul +1, 38-39.

Nel terzo periodo Brindisi continua a condurre, +7 a metà frazione. Lalic prova a riportare sotto i suoi, Marangon si batte sotto canestro ma i pugliesi respingono l’assalto e chiudono sul +4 alla penultima sirena.

Ultimi dieci minuti, un canestro di Maiorana e due bombe consecutive di Costa e Lalic lanciano la compagine milazzese sul +3. Cisse’ riporta sotto i suoi, ma Marangon in evidenza tiene Milazzo sul +4, 64-60,a 3’30 dalla fine. Brindisi non molla, riordina le idee, agguanta la parità ed a 28 secondi dalla sirena va sul +2. Marangon realizza il canestro della parità a tre secondi dal termine, Brindisi commette fallo in attacco sulla successiva rimessa in gioco e così la Svincolati ha la chance di trovare la in extremis la vittoria ma il tiro dalla distanza di Maiorana si spegne sul ferro. È supplementare sul 66-66.

Overtime thrilling, Svincolati per il +2 con Lalic ospiti rispondono prontamente e volano sul +4 ad 1’01 dalla possibile ultima sirena. A 33 secondi dalla fine un gioco da tre punti di Maiorana riaccende le speranze dei ragazzi di Coach Priulla,-1. Brindisi spreca due liberi ed ancora una volta Milazzo ha l’ultimo tiro che però si infrange sul ferro. Vince la Dinamo sul 71-72.

Svincolati Milazzo. Maiorana 5 Malual 5 Costa 6 Aiello ne Druzheliubov ne Giambò ne Lalic 23 Bolletta 4 Rimsa 15 Alioto ne Marangon 13 La Bua. Allenatore Priulla /Vice All Costantino

Dinamo Brindisi. Greco 3 Pantile ne Costabile, Stankovic 5 Sannelli ne Paciulli, Jovanovic 25 Pulli 4 Di Ianni 16 Sapiega 11 Cisse’ 8. Allenatore Cristofaro

Arbitri: Filesi-Fiannaca

