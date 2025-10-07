Sciopero provinciale di categoria oggi 7 ottobre, cominciato alle 9 e che andrà avanti fino 13, che interesserà tutte le sedi del Comando VVF di Messina e coinvolgerà tutto il personale dipendente, svolgendosi nel rispetto delle normati vigenti che garantiscono i servizi minimi essenziali e il soccorso tecnico urgente alla popolazione.

Lo sciopero è indetto dal Conapo, il Sindacato più rappresentativo dei Vigili del Fuoco.

A nulla sono valse le rimostranze formulate dal Conapo al Comandante Vigili del Fuoco di Messina, Ing. Giampiero Rizzo, in merito ai dubbi emersi sulla qualità dell’acqua bevuta dal personale in servizio tramite dispenser posto in sala mensa. L’acqua erogata dall’acquedotto comunale viene introdotta in grandi cisterne poste nella sede di via Salandra che, come ammesso dall’Ing. Rizzo durante il fallito tentativo di conciliazione del 9 settembre scorso, non sono oggetto dei trattamenti di sanificazione periodici previsti per legge e i lavori di pulizia promessi dal dirigente, da svolgere entro il mese di settembre, non hanno mai avuto luogo.

Completamente ignorata, inoltre, dall’Ing. Rizzo l’ordinanza sindacale che vietava l’uso dell’acqua comunale per scopi diversi dalle finalità igienico-sanitarie e, nonostante lo stesso Dirigente dichiari a verbale che gli esiti di laboratorio abbiano accertato la presenza di flora legata alla stagnazione, il Dirigente non ha ancora pubblicato i risultati degli esami sulla potabilità, accrescendo in tal modo i tanti dubbi. Come se ciò non bastasse, l’Ing. Rizzo si è dimostrato insensibile alle necessità delle squadre impegnate sul territorio per le operazioni di spegnimento dei roghi di sterpaglie: durante le operazioni più complesse che hanno impegnatole squadre anche per l’intero turno di 12 ore, i Vigili del Fuoco del Comandodi Messinahanno avuto a disposizione solo una bottiglia d’acqua da 2 litri, una bustina di sali minerali e un pacchetto di crackers da 50 gr. Infatti, come attestato dallo stesso Comandante, la ditta fornitrice del servizio di ristorazione non è in gradodi garantirela veicolazione di generi di conforto, come invece prevede il contratto, e non è difficile immaginare i rischi corsi dal personale alle prese con un intenso e prolungato sforzo fisico, in condizioni di elevato stress termico e senza un adeguato supporto integrativo, idrico e alimentare. Le relazioni sindacali svuotate di significato, il servizio mensa e pulizie inadeguati, il mancato rispetto di procedure operative e accordi sindacali decentrati, rappresentano ulteriori argomenti di attrito.

