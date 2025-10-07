Madonna del Rosario a Milazzo, domenica la processione al Borgo. Ecco l’itinerario 7 Ottobre 2025 Cronaca Nella parrocchia Nostra Signora del Santo Rosario, al Borgo Antico di Milazzo, si stanno svolgendo i Festeggiamenti della Madonna del Rosario targati 2025. Con l’intronizzazione del simulacro della Vergine Maria sulla vara processionale domenica 28 Settembre hanno preso il via i tradizionali festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del S. Rosario. I Festeggiamenti sono cominciati martedì 30 settembre con la celebrazione del Settenario in onore a Maria. Oggi, martedì 7 ottobre, Festa Liturgica della Madonna del S. Rosario, si celebreranno funzioni religiose in chiesa. Mentre, da giovedì 9 a sabato 11 ottobre, con il Triduo di preparazione alla festa esterna, inizieranno i Tradizionali Festeggiamenti esterni che culmineranno domenica 12 Ottobre, giornata clou dei festeggiamenti. Oltre le funzioni religiose si svolgerà, nel pomeriggio, si svolgerà la tradizionale processione del Simulacro della Madonna del S. Rosario per le vie del Borgo e del centro cittadino. Infine, domenica 19 ottobre sarà la giornata conclusiva ai festeggiamenti con la reposizione del simulacro della Vergine Maria al Suo altare e a conclusione verrà effettuato il sorteggio dei premi del sorteggio. DOMENICA 12 OTTOBRE FESTA ESTERNA DELLA MADONNA DEL S. ROSARIO ore 08:00 Sparo di colpi a cannoneore 10,00 Solenne Celebrazione Eucaristica ore 12:00 Sparo di colpi a cannoneore 16,30 Processione del simulacro di N. S. del S. Rosario per le vie della città. ITINERARIO: Via S. Domenico, via S. Giuseppe, Acquedotto, via Papa Giovanni XXIII, Scalinata Castello, via Gen. Del Bosco, via Montecastro, via G.B. Impallomeni, piazza Roma, via Umberto I, via Cavour, via L. Rizzo, piazza della Repubblica, via G. Medici, Lungomare Garibaldi, via S.M. Maggiore, via Mezza Luna, Vaccarella, rotatoria salita Cappuccini, Lungomare Garibaldi, salita San Francesco, via D. Rodriquez, via San Domenico, rientro in Chiesa. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 851 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT