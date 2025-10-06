Al via le indagini del Commissariato di Polizia di Milazzo per far luce sull’aggressione di un imprenditore, un operatore economico cittadino di 46 anni che svolge attività finanziaria, aggredito in Marina Garibaldi e poi nel porto.

Domenica pomeriggio, infatti, l’uomo sarebbe stato aggredito da un pizzaiolo di 40 anni che gli contestava il consiglio di un investimento sbagliato che gli ha fatto perdere due mila euro. Discussione finita con schiaffi e spintoni. E che ha avuto un seguito ancora più violento.

A distanza di qualche ora nel porto di Milazzo, infatti, l’imprenditore è stato nuovamente aggredito e insieme al pizzaiolo c’era un suo dipendente 25enne originario del Bangladesh che, secondo quanto riferito dalla vittima, impugnava un grosso coltello da cucina minacciandolo di colpirlo.

All’arrivo dei poliziotti sul posto è stato trovato solo l’imprenditore ferito e in stato di choc.

Il referto dell’ospedale di Milazzo, dove la vittima dell’aggressione portato, parla di frattura di un arto, lesioni e traumi multipli. Trenta i giorni di prognosi

Adesso toccherà agli agenti del Commissariato ricostruire la vicenda. Già ascoltato l’imprenditore che riguardo la vicenda presenterà querela.

