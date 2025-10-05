Terremoto di magnitudo 3.1 ad Oliveri. Scossa avvertita anche a Milazzo 5 Ottobre 2025 Cronaca Terremoto a Oliveri. La scossa di magnitudo 3.1 si è verificata alle 22:32 ed è stata avvertita anche a Milazzo. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) l’epicentro del sisma è stato localizzato a 1 km da Oliveri. La profondità stimata è stata di circa 7.6 chilometri con coordinate geografiche (lat, lon) 38.1268, 15.0680 ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita in molti comuni limitrofi, tra cui Falcone, Furnari, Gioiosa Marea fino alla Città del Capo. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.313 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT