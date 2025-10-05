MESSINA. Una scossa di terremoto, breve e secca, è stata avvertita a Messina alle 00.47. L’epicentro del sisma, di magnitudo 3.0 gradi, è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) nello Stretto di Messina (Reggio di Calabria) con coordinate geografiche (lat, lon) 38.2647, 15.6765 ad una profondità di 15 km.

E’ il secondo terremoto nel messinese nel giro di qualche ora.

Alle 22:32, infatti, una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata a Milazzo ed avvertita anche a Milazzo.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin