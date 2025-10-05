Terremoto a Messina, seconda scossa a distanza di poche ore. La prima a Oliveri 5 Ottobre 2025 Cronaca MESSINA. Una scossa di terremoto, breve e secca, è stata avvertita a Messina alle 00.47. L’epicentro del sisma, di magnitudo 3.0 gradi, è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) nello Stretto di Messina (Reggio di Calabria) con coordinate geografiche (lat, lon) 38.2647, 15.6765 ad una profondità di 15 km. E’ il secondo terremoto nel messinese nel giro di qualche ora. Alle 22:32, infatti, una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata a Milazzo ed avvertita anche a Milazzo. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 976 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT