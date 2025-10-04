Sarà l’ingegnere Giuseppe Giorgianni a guidare il nuovo Comitato Tecnico Congiunto istituito nell’ambito del Protocollo d’Intesa firmato tra la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, presso la sede dell’Ordine in via San Martino 62.

L’accordo, sottoscritto dai rispettivi presidenti Stefano Campagna e Santi Trovato rappresenta un passo strategico per la creazione di un ponte permanente tra la Sicilia e gli Emirati Arabi Uniti nel campo dell’ingegneria, dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile. Il Comitato Tecnico Congiunto, presieduto da Giorgianni, avrà il compito di definire il piano annuale delle attività, monitorare i progetti in corso e proporre nuove aree di collaborazione tra le due istituzioni, con particolare attenzione ai settori delle smart cities, dei data center, della sostenibilità energetica e dell’intelligenza artificiale applicata all’ingegneria.

«È un incarico che accolgo con grande senso di responsabilità e con la volontà di trasformare questa collaborazione in un modello concreto di cooperazione tra professionisti, istituzioni e imprese – ha dichiarato l’Ing. Giuseppe Giorgianni –. Sicilia ed Emirati Arabi Uniti condividono la stessa ambizione di costruire il futuro attraverso la tecnologia, la visione e l’innovazione. Il nostro obiettivo sarà trasformare le idee in risultati, valorizzando le competenze italiane nel mondo».

«La figura dell’ingegnere Giorgianni – sottolinea il presidente dell’Ordine degli ingegneri Santi Trovato – rappresenta un punto di riferimento di comprovata esperienza nel campo dell’innovazione e della digital transformation. La sua nomina garantirà al Comitato una guida solida e proiettata verso la cooperazione internazionale».

Il Presidente della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Stefano Campagna, ha aggiunto: «Questa collaborazione segna l’inizio di un percorso concreto di sviluppo tra due realtà che credono nel valore della competenza e nella forza delle relazioni internazionali. Con la guida dell’Ing. Giorgianni, il Comitato potrà dare vita a progetti di grande impatto nel campo dell’ingegneria e delle tecnologie emergenti».

La firma del Protocollo e la costituzione del Comitato rappresentano un passo significativo verso una collaborazione strutturata tra Sicilia ed Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo di generare nuove opportunità di business, formazione e ricerca e consolidare Messina come hub strategico nel Mediterraneo per l’innovazione e l’ingegneria internazionale.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin