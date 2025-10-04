Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore che lamenta l’attuale gestione del Laboratorio di Analisi dell’Ospedale di Milazzo.

LA LETTERA. Scrivo alla vostra redazione per segnalare i disagi che causa lo spostamento del Laboratorio di Analisi dell’ospedale Fogliani di Milazzo. Adesso si trova nei pressi della pista dell’elisoccorso.

Il cambio è stato disposto in coincidenza dell’avvio dei lavori di ristrutturazione del nosocomio. Si tratta di uno spazio più piccolo rispetto all’edificio precedente per cui la direzione sanitaria ha deciso che solo venti pazienti al giorno possono effettuare le analisi, esclusi i pazienti fragili.

Una decisione assurda, la gente per poter prendere il numero è costretta ad attendere fuori la struttura. Si comincia a fare la fila già dall’alba. Io, per esempio, ogni volta arrivo alle sei e trenta.

Una situazione, adesso che è arrivata la stagione invernale, insostenibile. Quando piove, come è successo giovedì, siamo costretti a stare in fila nel cortile sotto gli ombrelli.

E’ necessario correre ai ripari. Scrivo questa lettera proprio per portare a conoscenza dell’opinione pubblica questa situazione e chiedere a chi di competenza una risoluzione del problema.

E’ inconcepibile che persone malate, spesso con patologie anche gravi, devono attendere al freddo.

E vado oltre. E’ pessina anche la gestione dell’organizzazione all’interno della Farmacia dell’ospedale. Non è aspettare oltre due ore per il ritiro dei farmaci e presidi, è così da diverso tempo nonostante continui reclami. In altre farmacie ospedaliere come Barcellona Pozzo di Gotto o Messina non si registrano tempi lunghi, l’attesa può essere di non oltre trenta minuti.

Noi cittadini manifestano questo disagio. La direzione dell’Asp di Messina e dell’ospedale di Milazzo, anche in questo caso, dovrebbero riorganizzare la gestione della farmacia nell’interesse della popolazione.

LETTERA FIRMATA

