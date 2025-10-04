La piscina comunale di Milazzo (FOTO OGGI MILAZZO)Gestione della piscina comunale, a presentare offerta è stata solo la “Quasar Srl” di Torregrotta 4 Ottobre 2025 Gestione della piscina comunale, solo una delle tre società che avevano manifestato interesse ha partecipato al bando di gara pubblicato dal Comune lo scorso giugno e prorogato vista la complessità della procedura sino al 29 settembre. A presentare offerta è stata solo la “Quasar srl” di Torregrotta. La commissione di gara adesso procederà alla verifica della documentazione e se tutto sarà in regola con quanto previsto dal bando si procederà alla aggiudicazione definitiva della gestione dell’impianto di via Valverde per i prossimi 25 anni. Il bando prevedeva offerte migliorative al rialzo su una base d’asta di 20 mila euro di canone annuo. La società aggiudicataria dovrà sostenere le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il canone potrà essere abbattuto, in caso di finanziamenti o mutui, attivati dal concessionario per lavori di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento, resi necessari per l’avvio e la gestione del plesso. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.357 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT