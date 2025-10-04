Gestione della piscina comunale, a presentare offerta è stata solo la “Quasar Srl” di Torregrotta

Gestione della piscina comunale, solo una delle tre società che avevano manifestato interesse ha partecipato al bando di gara pubblicato dal Comune lo scorso giugno e prorogato vista la complessità della procedura sino al 29 settembre.

A presentare offerta è stata solo la “Quasar srl” di Torregrotta. La commissione di gara adesso procederà alla verifica della documentazione e se tutto sarà in regola con quanto previsto dal bando si procederà alla aggiudicazione definitiva della gestione dell’impianto di via Valverde per i prossimi 25 anni. Il bando prevedeva offerte migliorative al rialzo su una base d’asta di 20 mila euro di canone annuo.

La società aggiudicataria dovrà sostenere le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il canone potrà essere abbattuto, in caso di finanziamenti o mutui, attivati dal concessionario per lavori di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento, resi necessari per l’avvio e la gestione del plesso.

