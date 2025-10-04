Dal 23 al 30 settembre trenta giovani provenienti da Italia, Turchia, Germania, Romania e Polonia, ospiti in Sicilia dell’associazione giovanile Milassociation, sono stati protagonisti a Milazzo dello scambio giovanile internazionale “Sweat Smile Repeat”, approvato e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+.

Per una settimana i partecipanti hanno condiviso esperienze, conoscenze e valori attraverso lo sport, inteso come strumento di inclusione sociale, solidarietà e cittadinanza attiva. Attraverso i metodi di educazione non formale, i ragazzi hanno preso parte a laboratori interculturali, attività di team building e sessioni pratiche di discipline sportive come calcio, basket, padel, tennis e ping pong, scoprendo come lo sport possa abbattere barriere culturali ed economiche.

Il momento culminante del progetto è stato il grande evento pubblico organizzato a Milazzo in occasione della Settimana Europea dello Sport, che ha visto i giovani partecipanti coinvolgere tanti giovani coetanei del territorio, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali, in tornei inclusivi e attività di sensibilizzazione.

Grazie all’assessore alle Politiche giovanili Francesco Coppolino, i ragazzi hanno inoltre avuto l’opportunità di una visita guidata al Castello di Milazzo e di partecipare a un’attività di sensibilizzazione ambientale in uno dei luoghi più suggestivi e rappresentativi della città, arricchendo così il percorso culturale e formativo della settimana.

Il progetto si è concluso con una riflessione condivisa e la creazione di materiali divulgativi per diffondere i risultati e permettere la replicabilità dell’esperienza in altri contesti.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin