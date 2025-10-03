Obiettivo raggiunto. Mylae Gusti animerà la Marina Garibaldi anche il prossimo anno. Dopo il successo della prima edizione si è già messa in moto la macchina organizzativa per programmare la seconda edizione. Con molta probabilità si svolgerà nelle stesse date oppure la prima settimana di ottobre.

Il Festival Internazionale del Gelato Artigianale, che lo scorso fine settimana ha portato in città visitatori provenienti da tutta la Sicilia, è stata organizzato dal Comune di Milazzo, dalla Confederazione Italiana Pasticcieri e grazie al prezioso contributo del Parco Corolla.

«Ottima la prima – ha commentato il sindaco Pippo Midili, già dopo la prima giornata – ho visto una grandissima partecipazione. Molta gente contenta ma soprattutto ho visto i gelatieri contenti. Ritengo ci siano tutti i presupposti per fare diventare questa manifestazione un appuntamento annuale per Milazzo. Carta vincente è stato anche il concerto di Mario Venuti. Da tempo cercavamo una manifestazione di questo tipo per valorizzare il territorio. Dopo la fine della sagra della melanzana in città è rimata solo quella del pesce ed è limitata ad un giorno. Ci sono delle cose da migliorare e stiamo ascoltato tutti i pareri proprio per fare sempre meglio».

«Abbiamo voluto questo Festival – sottolinea Pinella Calcagno del Parco Corolla – ci fa piacere dare valore al territorio. Un evento del genere attrae, ed è stato abbastanza evidente, un pubblico di visitatori molto vasto non solo della provincia di Messina ma anche di tutta la Sicilia. Siamo molto soddisfatti della riuscita».

«Non è facile allestire all’aperto e soprattutto nel centro cittadino un’iniziativa di questo tipo – confessa Santi Grillo, direttore del Parco Corolla che ha seguito personalmente ogni fase tecnica della manifestazione – Ci siamo sempre contraddistinti per la volontà di partecipare alla crescita del territorio. E così è stato anche questa volta. E questo Festival, che valorizza una realtà tradizionale come il gelato, ci ha entusiasmati particolarmente».

«Questa manifestazione – interviene Salvatore Cappello noto pasticciere palermitano, la migliore versione del cannolo, dolce simbolo della Sicilia, è quella realizzata proprio da lui – ha tutte le carte in regola non solo per diventare un appuntamento annuale ma per entrare a far parte dei Festival più importanti d’Italia».

I premi assegnati dalla Giuria Tecnica e Interdisciplinare sono andati per il Miglior Gelato a Vincenzo Squadrito, primo posto, Massimo Provenzano, secondo e a S. Asta & F.Bongiovanni, terzo.

Per Miglior Sorbetto primo posto a Makino Yoshihiro seguito da Alessandro Squadrito e Grazia Ballone.

Menzioni Speciali sono andate a Angelo Restuccia, Giacomo Barone e Donato La Malfa.

Giuria Popolare (ossia i gelati ed i sorbetti preferiti e scelti dalle persone agli stand), invece, ha assegnato il premio a Vincenzo Squadrito.

«Non è stata una competizione – precisa Peppe Leotta, presidente regionale Conpait – ma un momento di condivisione. Tutti, in manifestazioni di questo tipo, vincono. Tutti portano qualcosa a casa. Lavorare in sinergia come facciamo noi significa proprio questo».

Prezioso il supporto organizzativo locale di Soccorso Colosi.

Ma non solo il dolce alla prima edizione del Festival Internazionale del Gelato Artigianale ma anche degustazioni di salato. Ad animare la manifestazione e ad attirare tanta gente ci sono stati anche gli show cooking pomeridiani. Momenti affidati a professionisti messinesi, milazzesi e dell’hinterland che con le loro esibizioni culinarie hanno riempito ogni volta i locali dell’ex Ritrovo Diana.

Nel corso delle tre serate dopo il concerto di Mario Venuti ci sono state due serate di spettacoli ma anche momenti di intrattenimento spettacoli serali e laboratori per i bambini.

