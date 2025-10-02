Solidarietà alla Global Sumud Flotilla anche a Milazzo come in tutta Italia. Il presidio davanti il Comune è in programma oggi dalle 16 alle 22 al grido di “Non ci fermeremo, se bloccano la Flotilla, si blocca tutto”.

Nelle ultime ore, diverse imbarcazioni della Flotilla sono state intercettate e dirottate verso porti israeliani, mentre altre hanno proseguito la navigazione, denunciando intimidazioni, danneggiamenti e la violazione del diritto alla libera navigazione in acque internazionali. Nonostante le difficoltà e le pressioni subite, gli organizzatori hanno ribadito la volontà di portare avanti la missione, richiamando l’attenzione della comunità internazionale sulla crisi umanitaria che devasta la popolazione civile di Gaza.

