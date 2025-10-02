Riparte ufficialmente la stagione Ocr e Spartan a Milazzo. Dopo i primi mesi post inaugurazione dello scorso aprile e la pausa estiva, gli allenatori sono pronti ad accogliere tutti i ragazzi e gli adulti che vorranno mettersi in gioco con questa disciplina unica. Ripartono infatti i corsi sia per i più piccoli, che potranno divertirsi e crescere attraverso il gioco e il movimento, sia per gli adulti, con allenamenti mirati a migliorare forza, resistenza e tecnica.

Tutto questo all’aria aperta, ma con la possibilità di allenarsi anche al chiuso nei giorni di pioggia.

E proprio con l’inizio della nuova stagione ci prepariamo al grande evento del 16 novembre: la Nettuno OCR Race – Standard Edition, che si svolgerà a Messina sui Colli San Rizzo. Dopo il successo della gara di Milazzo del 1° giugno, arriva infatti la seconda tappa del Campionato Siciliano OCR Trinacria Cup, che vedrà la partecipazione di oltre 200 atleti da tutta la Sicilia e da altre regioni come Calabria, Puglia e Campania.



Il programma sarà ricco e adatto a tutti: Gara PRO: 8 km con 25 ostacoli, per gli atleti che competono per il campionato. Gara OPEN: 6 km con 15 ostacoli, ideale per chi si avvicina al mondo OCR.

Percorsi Kids e Young: dai 4 ai 9 anni per il puro divertimento all’aria aperta, e dai 10 ai 15 anni per chi vuole iniziare a confrontarsi in chiave più competitiva.

Una giornata di sport, natura e adrenalina, che porterà ancora una volta le Ocr al centro della scena, in attesa del loro debutto tra le discipline olimpiche del 2028.

