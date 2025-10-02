BARCELLONA POZZO DI GOTTO. Una manifestazione indetta per esprimere il desiderio di pace ma soprattutto la fine dei massacri a Gaza e in Palestina. Con questo pay off gli organizzatori del corteo “In marcia per Gaza” a Barcellona Pozzo di Gotto motivano la scelta di mettere insieme più sigle, associazioni e famiglie anche al fine di pregare per tutte le vittime del genocidio palestinese.

L’appuntamento è sabato 4 ottobre alle 15, partenza da Piazza San Sebastiano e poi direzione monumento dei caduti. La manifestazione è regolarmente autorizzata, non saranno ammesse bandiere di partito o di altre organizzazioni politiche perché – spiegano gli organizzatori – il corteo è aperto a tutti e tutti devono potersi sentire a casa nel manifestare il desiderio di pace nel mondo.

Tra le associazioni confluite nel comitato spontaneo di Barcellona anche l’Associazione Culturale il Tirrenico.

«La pace dovrebbe unire – dichiara Santi Cautela, giornalista tra gli organizzatori dell’evento – e non dividere le forze politiche in campo ecco perché abbiamo pensato a una manifestazione pacifica per la pace, aperta a tutti, soprattutto ai bambini, perché vorremmo tutti far parte di un mondo dove cultura, intrattenimento e tempo libero non si alternino a sangue e barbarie che non si possono più tollerare. Durante il corteo saranno ripetuti dei momenti di silenzio in memoria delle vittime per educare alla cultura dell’empatia e della non indifferenza».

