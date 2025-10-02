Una tromba d’aria stanotte ha scoperchiato interamente la Piscina Comunale di via Valverde. Il forte vento ha addirittura fatto volare i grossi fogli di lamiera all’interno del cortile dei palazzi frontali alla struttura, ormai chiusa da anni.

Stamattina gli operai del Comune sono intervenuti nel condominio per rimuovere pezzi della copertura. Pezzi di lamiera sono finiti anche in un vivaio e sulla carreggiata dell’asse viario.

La piscina rimane chiusa in attesa di assegnare la concessione tramite bando.

Il forte vento ha piegato anche un palo dell’illuminazione è fatto volare ombrelloni posizionati all’esterno dei giardini.

