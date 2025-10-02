E’ scaduto ieri il termine della presentazione delle istanze per la gestione della piscina comunale di Milazzo. Nei prossimi giorni si procederà con la valutazione delle proposte pervenute e il relativo affidamento. «In questo modo – sottolinea Antonio Nicosia, assessore allo Sport – si chiude questa prima fase che porterà alla riapertura dell’impianto natatorio».

Proprio stanotte una tromba d’aria ha scoperchiato quasi interamente il tetto della piscina. I grossi fogli di lamiera sono finiti all’interno del cortile dei palazzi frontali alla struttura, in un vivaio e sulla carreggiata dell’asse viario.

Ad intervenire sono stati gli operai del Comune che hanno rimosso le lastre di lamiere che avevano invaso l’intera zona.

La struttura, chiusa ormai da anni, è stata in questi mesi oggetto di diversi sopralluoghi e verifiche tecniche effettuate anche in presenza della Protezione Civile, soprattutto dopo i precedenti danni causati sempre dal maltempo.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin