E' milazzese il camionista morto sul traghetto della Caronte & Tourist 2 Ottobre 2025 E' milazzese il camionista morto questa mattina a bordo di una nave "Pietro Mondello" di Caronte & Tourist. Si chiama Salvatore Saraò, 61 anni, viveva a Grazia. Durante il tragitto Messina – Villa San Giovanni è stato stroncato da un malore, a quanto pare un infarto. Da anni lavorava in una ditta che ha sede nel vicino stabilimento industriale di Giammoro. Poco prima delle 7, dopo l'attracco del traghetto a Messina, il personale della Caronte ha lanciato l'allarme quando al momento di lasciare il traghetto il tir condotto da Saraò rimaneva fermo, bloccando altri mezzi. Al suo interno c'era appunto l'autista privo di sensi. All'arrivo dell'ambulanza, prontamente contattata dall'equipaggio, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso, probabilmente dovuto proprio a un malore. Il mezzo è stato sbarcato dopo l'autorizzazione della polizia giudiziaria.