La Democrazia Cristiana è stato il primo partito ad annunciare ufficialmente il proprio sostegno alla ricandidatura a sindaco di Pippo Midili. L’annuncio è stato ricordato dallo stesso primo cittadino nel corso della serata di ieri al Teatro Trifiletti, alla quale il partito ha preso parte con una delegazione di 54 componenti, guidata dal presidente nazionale Renato Grassi, dal segretario provinciale Giovanni Frazzica e dagli avvocati Roberto Di Pietro e Cristina Ponzio, membri della direzione nazionale, oltre a una delegazione di 51 militanti milazzesi.

«Pur riconoscendo il valore degli altri candidati – si legge nella nota della DC – riteniamo che Midili abbia dimostrato in questi cinque anni capacità amministrativa e onestà. Siamo fiduciosi che quanto ancora sarà necessario fare per il miglioramento della città possa essere portato avanti in un nuovo mandato, con il contributo di tutte le forze che lo sosterranno».

Il partito ha ribadito inoltre l’impegno a riportare i valori cristiani nelle istituzioni e a presentare un programma basato sullo sviluppo del territorio, la tutela dei più deboli e la difesa degli animali, oltre ad altri punti che saranno illustrati prossimamente.

«Per queste ragioni – conclude la Dc – rinnoviamo la nostra fiducia e il nostro sostegno al sindaco Midili».

