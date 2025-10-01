È uscito su tutte le piattaforme digitali musicali il nuovo brano del giovane cantautore milazzese Marco Amoroso, “Via del Guasto”.

In questa nuova pubblicazione Marco esplora l’universo emotivo delle relazioni nella sua complessità ed intimità. La malinconia del testo è veicolata all’armonia di strumenti e cori che nel ritornello si ergono a manifesto di resilienza, pur attraverso le consuete resistenze, incertezze e debolezze della vita.

Marco Amoroso è un cantautore e musicista siciliano, classe ’93. Diplomatosi al Conservatorio A.Corelli di Messina in chitarra Jazz, approfondisce i suoi studipresso l’Alma Mater Studiorum di Bologna conseguendo una laurea magistrale in Discipline DellaMusica e Del Teatro.

É presente nel panorama musicale nazionale da diversi anni, suonando in contesti pubblici eprivati, componendo e arrangiando( Countdown per il corto Il Ponte, Sonudtrack Fenomenologia dei Media Pubblicitari ecc.) e come busker accreditato dal comune di Bologna. Tutte le esperienze accumulate prendono forma nel suo primo lavoro discografico: “Bar Amoroso”. Un EP prodotto insieme al cantautore Toti Poeta, in uscita nella primavera 2025.Le quattro tracce che compongono Bar Amoroso rappresentano la fusione delle influenze (che caratterizzano il percorso professionale) di Marco; spaziando dalla canzone d’autore italiana ai suoni internazionali, con richiami al pop-rock e all’ indie-rock britannico, al jazz, al folk mediterraneo. Con la sua visione unica della canzone e grazie ai testi evocativi con cui condivide storie ed emozioni personali – supportati da arrangiamenti dal gusto retrò – Marco prende per mano l’ascoltatore e lo accompagna in un agrodolce viaggio introspettivo

