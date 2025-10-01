E’ stato presentato questa mattina all’istituto tecnico “Da Vinci” il progetto “Io ti ascolto”, promosso dall’assessorato ai servizi sociali del Comune a supporto del benessere psicologico e sociale dei giovani. All’incontro sono intervenuti l’assessora ai servizi Sociali, Natascia Fazzeri, il funzionario dell’ufficio dei servizi sociali, Filippo Santoro, la psicologa Valentina Sabino, che insieme alla pedagogista Dalila Carbone e allo sviluppatore dell’app, Giancarlo Campisi, hanno illustrato l’iniziativa.

La dirigente scolastica Stefania Scolaro, e la referente del progetto, professoressa Maiorana, hanno accolto con entusiasmo il progetto che – hanno detto – mira a offrire un ascolto attivo e un supporto psicologico ai ragazzi, rispondendo così ai bisogni emergenti della comunità scolastica.

Un aspetto innovativo del progetto è la partecipazione attiva degli studenti, che saranno coinvolti nella realizzazione del logo dell’app e nella creazione di un video promozionale. Questa collaborazione non solo permetterà ai ragazzi di esprimere la loro creatività, ma contribuirà anche a rendere il progetto ancora più rappresentativo degli interessi e delle esigenze della loro generazione.

«Il progetto “Io ti ascolto” – ha detto l’assessora Fazzeri – si propone di istituire un canale diretto di comunicazione tra studenti e professionisti del settore, creando uno spazio sicuro dove i giovani possono esprimere le loro preoccupazioni, trovare supporto e sviluppare le proprie capacità emotive e relazionali. Siamo convinti che questa iniziativa rappresenti un passo importante verso il miglioramento del clima educativo e il potenziamento del supporto psicologico nelle scuole del nostro territorio».

Gli altri incontri sono stati già programmati all’istituto Guttuso, al Comprensivo Secondo e Terzo, e all’Impallomeni.

