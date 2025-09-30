È stata dipinta da Andrea Sposari una delle imbarcazioni che è salpata lo scorso 27 settembre dal porto di Augusta con direzione Gaza. L’artista milazzese, coinvolto da Urban Streetart Sicily la Gaza Sunbirds, ha realizzato una sua opera su una delle flotte della Global Sumud Flotilla.

«Ci tengo a ringraziare Urban StreetArt Sicily – precisa Sposari – per avermi coinvolto e dato la possibilità di contribuire a modo mio in questa essenziale iniziativa umanitaria. L’opera ritrae l’uccello nazionale della Palestina, ovvero il Sunbird, che solca i mari verso una nuova alba rappresentata da un sole stilizzato alle sue spalle. E su di sé porta la bandiera del suo paese dato che è stata violentemente strappata via».

