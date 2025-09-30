“Sguardi sulla salute femminile”, questo il titolo dell’incontro organizzato a Palazzo D’Amico per sensibilizzare verso tematiche che riguardano l’universo femminile, spesso ancora taciute. Come il pavimento pelvico, il ruolo dell’ostetrica, le cicatrici della nascita sono stati trattati dal punto di vista ostetrico da Eliana Doddo e dal punto di vista psicologico dalle relatrici Martina Midili e Eleonora Alacqua e dal punto di vista nutrizionale con Veronica Fossi.

Scopo dell’incontro è stato quello di dare consapevolezza alle donne che esiste il modo, esistono le professioniste adatte a far si che l’inadeguatezza, che in alcuni momenti delicati della vita di una donna, può prendere il sopravvento, in realtà rappresenta solo una fase che si può superare: con il dialogo e la forza di volontà che può condurre al cambiamento in positivo. Da qui la necessità di coinvolgere il numeroso pubblico presente che non ha mancato di intervenire per porre delle domande per nulla banali e che hanno aiutato a segnare il passo verso una nuova consapevolezza di se.

Organizzato da Eventica, associazione culturale la cui presidente Erica Ristuccia ha inaugurato i lavori, erano presenti anche le assessore Lydia Russo e Natascia Fazzeri in rappresentanza dell’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento, oltre alla senatrice Ella Bucalo.

Un incontro che ha voluto sensibilizzare su tematiche e aspetti della vita di una donna che rappresentano ancora dei tabù, a partire dal parto passando per la nascita del bambino e sopratutto il post parto, troppo spesso associato soltanto all’accoglienza del nascituro e facendo venire meno l’aspetto più intimo, introspettivo, delicato per una donna alle prese con una nuova vita e con una nuova consapevolezza del proprio corpo.

Non a caso l’incontro ha previsto un momento di ulteriore coinvolgimento per il pubblico femminile, attraverso la dimostrazione di una serie di esercizi utili quali primo approccio a tali problematiche.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin