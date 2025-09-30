Milazzo, il sindaco Pippo Midili oggi pomeriggio incontra i cittadini. Appuntamento al Trifiletti 30 Settembre 2025 Oggi, martedì 30 settembre, alle 18.30 al teatro Trifiletti il sindaco Pippo Midili incontrerà i cittadini per fare il punto sui cinque anni di mandato. Dall’insediamento sono, infatti, trascorsi cinque anni, anche se per allineare gli appuntamenti elettorali si è deciso di “allungare” sino a maggio la consiliatura. Midili oltre al resoconto dell’attività amministrativa, ufficializzerà la sua ricandidatura, col sostegno sempre dei partiti del centrodestra e dei movimenti civici. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 427 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT