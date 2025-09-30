Il GAL Tirreno Eolie lancia una sfida affascinante e innovativa: trasformare il nostro territorio in un gioco, in un viaggio emozionante, in un percorso di scoperta e identità condivisa. Per obiettivi di valorizzazione integrata, nello spirito del Gruppo di Azione Locale che raggruppa quattordici comuni dell’area tirrenica messinese e delle Isole Eolie: Milazzo, Lipari, Leni, Malfa, Santa Marina Salina, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela, Torregrotta, San Pier Niceto, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Venetico, Valdina e Pace del Mela.

Con il progetto “GLI ESPLORATORI – Tra Tirreno e le Eolie”, borghi, panorami e tradizioni diventano tappe di un’avventura che coinvolge tutti, dai bambini agli anziani, dai turisti ai residenti. Ognuno è chiamato a diventare protagonista di una grande caccia al tesoro che unisce cultura, divertimento e comunità.

L’Ecomuseo Chersoneso d’Oro, con la sua esperienza, ha reso possibile la trasformazione di un’idea in un sistema concreto. Come funziona l’avventura? Basta scaricare l’app dell’Ecomuseo “Chersoneso d’Oro”, scegliere un comune di partenza e lasciarsi guidare. Ogni sfida completata permette di raccogliere gemme digitali, trasformando la curiosità in ricompensa. Ogni 20 gemme: un premio concreto (una granita, una degustazione, un gadget… e punteggio acquisito per ottenere i ricchi premi finali). Nel momento il cui il partecipante ha completato la scoperta delle gemme di tutti i comuni, riceverà il prestigioso riconoscimento di “Viaggiatore del Chersoneso d’Oro”.

Ecco il tour delle gemme tra San Filippo del Mela, Santa Luci del Mela e Pace del Mela.

SAN FILIPPO DEL MELA



Murales Della Gelsominaia

In un angolo suggestivo di San Filippo del Mela, il Murales della Gelsominaia rappresenta uno spaccato identitario del territorio: un’anziana intenta a raccogliere fiori di gelsomino, simbolo della cultura contadina e della delicatezza del gesto quotidiano. Realizzato dall’artista Andrea Sposari, è diventato uno dei luoghi più fotografati del centro storico.

Chiesa dell’Immacolata (Olivarella)

La Chiesa dell’Immacolata Concezione si trova nella frazione di Olivarella ed è un importante luogo di culto per la comunità locale. Riconoscibile per il suo prospetto sobrio e armonioso, custodisce all’interno una preziosa statua della Madonna realizzata in cartapesta leccese.

Parrocchia di San Filippo e San Giacomo

La Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo è la chiesa madre del paese. Con la sua facciata barocca e l’interno a tre navate, custodisce numerose opere d’arte sacra, tra cui le statue dei santi titolari che vengono portate in processione durante le festività patronali.

Vecchio Palazzo Municipale

Il vecchio Palazzo Municipale si affaccia su una delle piazze storiche del paese. Oggi non più sede del Comune, conserva ancora la targa storica ed è un simbolo dell’autonomia civica raggiunta da San Filippo del Mela nel XIX secolo.

Chiesa di Sant’Antonino da Padova

Situata nel cuore del centro storico, la Chiesa di Sant’Antonino è un piccolo gioiello di devozione popolare. Ogni anno, a giugno, si celebra una processione molto sentita che coinvolge tutta la cittadinanza.

Icona dell’Addolorata

L’icona dell’Addolorata è collocata in una nicchia votiva lungo una delle strade più antiche del borgo. Ogni Venerdì Santo, i fedeli si raccolgono davanti all’immagine per recitare preghiere e lasciare lumini votivi.

Monumento ai Caduti

Il Monumento ai Caduti di San Filippo del Mela è una sobria stele commemorativa posta nella piazza centrale. Ricorda i soldati del paese che persero la vita durante le guerre mondiali, ed è il fulcro delle celebrazioni del 4 novembre.

Villino Fulci

Il Villino Fulci è una delle residenze nobiliari più eleganti di San Filippo del Mela. In stile liberty siciliano, è caratterizzato da decorazioni floreali e da un bel giardino privato. Fu dimora della famiglia Fulci, esponenti di spicco nella vita culturale e politica locale.

Oasi Padre Pio

L’Oasi Padre Pio è uno spazio verde dedicato alla spiritualità e alla meditazione. Immersa nel silenzio, accoglie una statua del Santo e aree per la preghiera. È spesso meta di pellegrinaggi e visite organizzate dalle parrocchie vicine.

Targa Charlie Chaplin

Nel centro del paese, una curiosa targa dedicata a Charlie Chaplin celebra il valore universale della risata. Si tratta di un’installazione contemporanea, parte di un progetto artistico che collega diverse località italiane a personaggi del cinema muto.

SANTA LUCIA DEL MELA

Castello di Santa Lucia del Mela

Il castello domina il borgo di Santa Lucia del Mela da secoli. La struttura, fondata in epoca normanna, fu poi trasformata in residenza vescovile e oggi ospita eventi culturali e mostre. Dai suoi bastioni si gode un panorama mozzafiato sulla Valle del Mela.



Basilica Concattedrale S. Maria Assunta

Edificata nel cuore del centro storico, la basilica è un esempio di architettura religiosa stratificata nei secoli, con elementi gotici, barocchi e neoclassici. È sede della Concattedrale della diocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela.

Convento dei Cappuccini

La Chiesa ed il convento dei Cappuccini, dedicati alla Madonna Immacolata, vennero fondati nel 1610 dai padri Cappuccini, immersi nel verde e nel silenzio della Natura, che qui vissero e pregarono fino al 1866. L’interno della Chiesa presenta un’unica navata e soffitto a crociera. Sulla volta sono dipinti ad affresco San Francesco d’Assisi e San Domenico. La cripta sottostante l’edificio conserva ancora oggi numerosi corpi mummificati, dovuti alla pratica dei monaci cappuccini di imbalsamare e conservare i defunti appartenenti all’ordine.

Santuario Madonna della Neve

Il Santuario Madonna della Neve si trova poco fuori dal centro abitato ed è immerso nel verde delle colline. È una meta di pellegrinaggio, soprattutto il 5 agosto, quando si celebra la festa della Madonna. L’edificio presenta una facciata semplice e un interno intimo, con affreschi devozionali.

PACE DEL MELA



Piazza Municipio

Piazza Municipio rappresenta il cuore istituzionale di Pace del Mela. Circondata da edifici pubblici e impreziosita da spazi verdi e aiuole curate, è spesso sede di eventi civili e manifestazioni culturali.

Palazzo “Lo Sciotto”

Il Palazzo ‘Lo Sciotto’ è una storica dimora nobiliare di Pace del Mela. L’edificio conserva elementi architettonici originali del XIX secolo e rappresenta uno dei migliori esempi di edilizia civile ottocentesca nel paese.



Chiesa Santa Maria della Visitazione

La Chiesa di Santa Maria della Visitazione è la chiesa madre di Pace del Mela. Con la sua facciata sobria e il campanile che svetta nel centro abitato, è un punto di riferimento spirituale e culturale del paese.



Fontana del Cavalluccio Marino

Questa fontana moderna è decorata con una scultura in ceramica smaltata raffigurante un cavalluccio marino. Si trova in uno degli snodi urbani più frequentati del paese, unendo funzionalità e arte.

Biblioteca Comunale “Salvatore Pugliatti”

La biblioteca comunale è intitolata al giurista e letterato Salvatore Pugliatti. Ospita volumi di storia locale, una sezione ragazzi, eventi culturali e letture pubbliche.



Palazzo Baronale dei Gordone

Il Palazzo dei Gordone, di origine settecentesca, è un edificio che testimonia il passato feudale di Pace del Mela. La famiglia Gordone ne fu storicamente proprietaria.



Chiesa della Madonna dell’Abbondanza

Piccola chiesetta votiva cara alla devozione popolare, situata in posizione panoramica. La festa in onore della Madonna dell’Abbondanza richiama numerosi fedeli ogni anno.

Chiesa di San Francesco Caracciolo

Dedicata al patrono dei cuochi, la chiesa è un esempio di architettura religiosa sobria e moderna. Il culto di San Francesco Caracciolo è particolarmente sentito in questa comunità.

Centro Storico

Il centro storico di Pace del Mela conserva tratti urbanistici tradizionali, vicoli stretti e abitazioni tipiche. Offre scorci pittoreschi e testimonianze del passato rurale.

